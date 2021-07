Die Kultur kehrt zurück in Gröbenzell – am Donnerstag startet der große Kultur-Sommer. Und das Who is Who des Kabaretts gibt sich dann die Klinke in die Hand. Der Münchner Harry G tritt auf, die Kabarettistin Christine Eixenberger ist mit Band vor Ort und auch Max Uthoff wird sein Programm vorstellen – den kennt man aus der ZDF-Anstalt. Auch an Musik wird es nicht mangeln. Und so kann die Kultur nach einer gefühlt ewigen Corona-Pause wieder richtig loslegen. Einen Link zu Tickets gibt’s hier.