Gröbenzell: Lange Nacht der Demokratie

Demokratie ist nicht selbstverständlich. Darauf weist auch in diesem Jahr wieder die „Lange Nacht der Demokratie“ hin. Morgen Abend gibt es deshalb in ganz Bayern in mehr als 30 Orten diverse Veranstaltungen zum Thema Demokratie. Erstmals mit dabei ist heuer auch Gröbenzell. Hier stehen der Bürgermeister und die Gemeinderäte zu Kurzgesprächen im neuen Rathaus bereit, als Zeichen für aktive Demokratie und kreative Mitgestaltung. Zeitgleich gibt es auch einen Kreativ-Workshop über die verschiedenen Aspekte von Demokratie, bei dem eine Flagge für das Rathaus gestaltet. Beide Veranstaltungen finden von 18 bis 21 Uhr morgen Abend im neuen Rathaus statt.