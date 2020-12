Vom Gefängnis, direkt wieder rein. In Gröbenzell dauerte die neue Freiheit für einen 18-Jährigen nur einen Tag. Aus bislang unbekannten Gründen griff er am Freitagnachmittag einen 12-jährigen Bub in einem Bus an und beleidigte zudem noch die Mutters des Jungen. Die Polizei nahm den 18-Jährigen daraufhin fest – der Staatsanwalt erließ wieder einen Haftbefehl und der Mann kam wieder ins Gefängnis.