Wer aktuell ein paar Baustellen an seinem Fahrrad hat aber nicht genau weiß, wie er die selber beheben kann, kann am Donnerstag auf Hilfe setzen. Denn das Repair Café in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck bietet seine Hilfe im Internet an. Egal, ob kaputter Schlauch oder abgefahrene Bremsbeläge – die Hobbybastler helfen gern. Alles was man braucht ist eine stabile Internetverbindung – das Online Repair Café geht von 19 bis 21 Uhr. Einen Link findet Ihr hier.