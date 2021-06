Gröbenzell: Sonderpreis für Gemeindebücherei

Für ihr Konzept „Grüne Bibliothek“ hat die Gemeindebücherei hier in Gröbenzell jetzt den Sonderpreis des bayerischen Bibliothekspreises gewonnen. Überzeugt hat die Bücherei vor allem, weil sie sich in den Themen Umwelt- und Klimaschutz, und auch Nachhaltigkeit besonders einsetzt. Außerdem bietet sie Fair-Trade-Produkte an, ist beim Stadtradln dabei und unterstützt die Planung für ein E-Lastenrad zur mobilen Versorgung. Neben dem Sonderpreis bekommt die Gemeindebücherei zusätzlich noch 5000 Euro für ihre Projekte.