Nach einem sexuellen Übergriff sucht die Polizei in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck nach dem Täter. Der etwa 17 Jahre alte Täter, der rund 170 cm groß und schlank ist, war gestern Abend mit seinem Fahrrad unterwegs. In der Edelweißsstraße schlug er dann einer 34-jährigen Joggerin heftig auf den Hintern. Danach machte er sich aus dem Staub. Informationen bitte an die Polizei Olching unter Tel.: 08142/2930.