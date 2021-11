Gröbenzell: Weihnachtsgeschenke für Bedürftige

Weihnachten rückt immer näher, aber bei vielen Menschen liegt nichts oder nur wenig unter dem Christbaum. Die Aktion Wunschbaum hier in Gröbenzell will auch in diesem Jahr wieder Bedürftigen eine Bescherung liefern. Insgesamt 50 Wünsche von bedürftigen Bürgern werden durch hilfsbereite Wunschpaten erfüllt. Alle Beteiligten bleiben bei dem Projekt vollständig anonym. Sichtbar wird die Aktion nur durch einen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz. Gesucht werden jetzt neben den Beschenkten auch noch Wunschpaten. Alle Infos zu dem Projekt findet ihr hier.