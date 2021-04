Auch heuer wird in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck in die Pedale getreten – bereits zum zehnten Mal nimmt die Gemeinde an der Aktion Stadtradeln teil. Bürgermeister Schäfer träumt schon von einem Platz auf dem Treppchen – dafür braucht es aber viele Bürger, die mitmachen. Am 13. Juni beginnt das Stadtradeln und geht bis zum 03. Juli. Die Gemeinde selbst plant drei gemeinsame Touren. Einen Link zur Anmeldung findet Ihr hier.