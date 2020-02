Gröbenzeller Bücherflohmarkt am Wochenende

Seit mehreren Wochen sortieren hier in Gröbenzell fast 40 ehrenamtliche Helfer Gabelstapler-Ladungen voll mit Büchern – und zwar in insgesamt 150 unterschiedlichen Kategorien. Jetzt geht es in den Endspurt – denn am Wochenende veranstaltet der Verein „Gröbenzell hilft“ in der Wildmooshalle wieder den großen Bücherflohmarkt. Und der ist mittlerweile sogar über die bayerischen Grenzen hinaus gefragt. Der Erlös geht an regionale und internationale Hilfsprojekte. Neben Büchern gibt es auch Spiele, CDs, DVDs und Schallplatten. Los geht’s am Samstag und am Sonntag um jeweils 10 Uhr.