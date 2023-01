Gröbenzeller Bücherflohmarkt sucht Buchspenden

Es stapeln sich schon die Bücher in einem ehemaligen Geschäft hier in Gröbenzell. Der Verein “Gröbenzell hilft” nutzt es als Lagerfläche für die Bücherspenden zum alljährlichen Bücherflohmarkt – nach eigenen Angaben der größte Bayerns. Bevor es Ende Februar aber so weit ist, müssen noch Bücher gesammelt und sortiert werden. Bei den Büchern ist der Verein auf Spenden angewiesen. Denn der Erlös aus dem Flohmarkt geht komplett an Hilfsprojekte. Abgabetermine gibt es noch am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Montag von 14 bis 17 Uhr in der Alpenstraße 68 in Gröbenzell. Weitere Infos findet ihr hier.