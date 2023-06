Großbrand im Münchner Olympiapark

Heute Nachmittag hat es einen Großeinsatz im Münchner Olympiapark gegeben. Dort ist auf einer Baustelle der neuen Red Bull Arena – dem SAP Garden – ein Brand ausgebrochen. 14 Bauarbeiter wurden zunächst vermisst. Sie konnten von Einsatzkräften gerettet werden und wurden noch am Brandort medizinisch versorgt. Laut dem Betreiber der geplanten Sportarenaseien Dämmstoffe in der Tiefgarage in Brand geraten. Das Feuer konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Feuerwehr nutze anschließend Großlüfter, um den verrauchten Bereich zu lüften. Mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.