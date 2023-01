Der Software-Gigant Microsoft kämpft offenbar mit massiven technischen Problemen. Betroffen ist offenbar „Microsoft 365“, also unter anderem die Server des Mailprogramms Outlook und der Videokonferenzdienst Teams. Weltweit hatten Nutzer heute offenbar keinen Zugriff auf Mails oder Videokonferenzen. Microsoft gibt an, an der Störungsbehebung zu arbeiten.