Großeinsatz am Münchner Viktualienmarkt

Wegen einer „Bedrohungssituation“ findet am Viktualienmarkt in München derzeit ein Großeinsatz der Polizei statt. Über 20 Streifen seien im Einsatz und sperren den Bereich ab. In einer Wohnung befände sich eine „psychisch auffällige Person“. Mehr Informationen will die Polizei vorerst nicht bekannt geben. Für die Bevölkerung bestehe aber wohl keine Gefahr.

Die MVG leitet derzeit wegen des Einsatzes folgende Busse um: