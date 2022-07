Völliger Stillstand am S-Bahnhof Markt Schwaben heute morgen. Dort hat es in einer Lok angefangen zu Brennen – wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts am Regionalzug, so die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand, die S-Bahnstrecke zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen war allerdings vorrübergehend gesperrt.