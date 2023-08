Großeinsatz für Wasserretter am Tegernsee

Eine große Gewitterzelle ist am Nachmittag und Abend über Oberbayern gezogen. Große Schäden hat es zwar nicht gegeben. Allerdings hat das Unwetter einen Großeinsatz von Wasserrettern auf dem Tegernsee ausgelöst. Gleich mehrere Wassersportler hatten die Sturmwarnleuchten am Nachmittag ignoriert und waren in Seenot geraten. Die Einsatzkräfte mussten insgesamt vier Boote und zwei Stand Up-Paddler vom See retten. Die Retter kritisieren die Unvernunft der Wassersportler, die damit sich und die Einsatzkräfte in Gefahr gebracht haben.