Großeinsatz: Gefahrstoffaustritt in Bayrischzell

Eine große Sperrzone mitten im Ort und überall Feuerwehr in Schutzanzügen. Großeinsatz am Nachmittag im Zentrum von Bayrischzell im Landkreis Miesbach. Der Verdacht: In einer Apotheke soll ein unbekannter Gefahrstoff ausgetreten sein. Daraufhin wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst nach Bayrischzell geschickt. Gefunden wurde allerdings nichts, trotz mehrfacher Suche mit Spezialgeräten. Unklar ist deshalb, wodurch einer der Apotheker leicht verletzt wurde. Jetzt muss die Untersuchung im Krankenhaus abgewartet werden.