Und bei einigen von rund 300 Einwohnern in Karlsfeld im Landkreis Dachau sitzt der Schock wohl noch tief. Am Freitagabend hieß es kurzzeitig, dass drei Hochhäuser evakuiert werden müssen, weil der Brandschutz nicht ausreicht. Am Ende konnte das verhindert werden, durch eine Großübung der Einsatzkräfte, um den Notfall zu proben und vorübergehenden Maßnahmen wie einer Brandwache.