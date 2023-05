Großer Bahnstreik ab Sonntag Abend

Pendler und Bahnreisende auch in Oberbayern müssen sich ab Sonntagabend um 22:00 Uhr bis Dienstag um Mitternacht mal wieder auf einige Behinderungen einstellen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG ruft zum 50-stündigen Warnstreik auf. Betroffen sind dann vor allem die S-Bahnen, der Fern- und Regionalverkehr. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, den Fernverkehr bundesweit im Streikzeitraum komplett einzustellen. Busse, Trams und U-Bahnen in München fahren dagegen normal weiter. Außerhalb der Stadt trifft der Streik aber auch Regionalbusse, die von der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) betrieben werden. In Landsberg, Freising, Erding und Rosenheim trifft das zum Beispiel auch Schulbusse.

Diese MVV-Regionalbuslinien sind vom Streik betroffen: 231, 233, 234, 236, 240, 242, 243, 271, 301, 302, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 463, 501, 502, 507, 511, 531, 680, 681, 682, 683, 684, 691, 693, 698, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 744, 904, 951, 958, 961, 964, 974, 975, 982.