Großer Erfolg für das Volksbegehren #6JahreMietenstopp

Das Votum ist eindeutig: Fast 52.000 Menschen haben in dreieinhalb Monaten für das Volksbegehren #6JahreMietenstopp unterschrieben. Damit können die Macher die Zulassung des Begehrens beantragen – denn nötig waren dafür sogar nur 25.000 Stimmen. Die hohe Zahl an Unterschriften zeige, wie groß die Not ist, heißt es vom bayerischen Landesverband des Deutschen Mieterbundes. Wenn das Innenministerium grünes Licht gibt, wird die zweite Phase des Volksbegehrens eingeläutet: Es geht in die Rathäuser. Zeitraum dafür könnte bereits der Frühsommer sein.

Das Volksbegehren wird von einem breiten Bündnis getragen. Dazu gehören neben dem Mieterverein München und dem Mieterbund Bayern die SPD München und Bayern, der DGB Region München, die LINKE Landesverband Bayern und München und die Bürgerinitiative #ausspekuliert. Weitere Unterstützer sind etwa der Sozialverband VdK Bayern, die GRÜNEN Bayern und München und der Kreisjugendring München-Stadt sowie die ÖDP Bayern.

Der Gesetzestext zum Volksbegehren #6JahrenMietenstopp sieht vor, Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten (162 Städte und Gemeinden) in Bayern bei laufenden Mietverhältnissen sechs Jahre lang zu unterbinden.

Die wichtigsten Forderungen im Überblick:

· Sechs Jahre lang keine Mieterhöhungen bei laufenden Mietverhältnissen – auch bei Staffel- und Indexmietverträgen

· Ausgenommen sind Mieten in Neubauten, da Investitionen nicht gebremst werden sollen

· Bei Wiedervermietungen und nach Modernisierungen soll maximal noch die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt werden dürfen

· Spielraum für faire Vermieter: Mieterhöhung bis 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete möglich