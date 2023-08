Großer Internetausfall südwestlich von München

Ärger bei rund 6.000 Kunden von Vodafone und M-Net. Seit Montag haben sie kein Internet. Bei Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke in München haben Arbeiter versehentlich Glasfaserkabel durchtrennt. Das war aber die Internetverbindung für mehrere Orte in den Landkreisen Starnberg und Fürstenfeldbruck. Teils war dort das Mobilfunknetz überlastet, weil die Menschen so versucht haben, ins Internet zu kommen. Inzwischen ist der Schaden behoben. Die Betroffenen beklagen aber die schlechte Kommunikation durch M-Net und Vodafone.