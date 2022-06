Großes Festprogramm zu 100 Jahren „Bad“ Wiessee

Ab morgen könnte es laut werden hier am Tegernsee. Denn in Bad Wiessee wird ordentlich gefeiert. Genau 100 Jahre ist es dann her, dass die Regierung von Oberbayern dem Kurort den Zusatz “Bad” erlaubt hat. Das ganze Wochenende gibt es deshalb ein großes Programm mit Konzertbühne, DJ und sogar einer großen ABBA-Show. Für die werden ab heute noch zusätzliche Tickets freigeschaltet. Am Samstagabend gibt es statt einem Feuerwerk sogar eine große Lasershow. Hier findet ihr weitere Infos zum Programm, Tickets bekommt ihr hier.