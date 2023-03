Großstreik am Montag in ganz Deutschland

Die Gewerkschaften Verdi und EVG rufen am Montag, dem 27. März zum Großstreik in ganz Deutschland auf. Auch Oberbayern ist von den Streiks stark betroffen. Dadurch kommt es vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Arbeit wird dann in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0:00 Uhr niedergelegt, und erst nach 24 Stunden wieder aufgenommen.

Verdi ruft in ganz Deutschland rund 120.000 Arbeitnehmer zum Streik auf. In ihrer Pressekonferenz haben sie betont, dass sie von einer hohen Beteiligung ausgehen. Betroffen sind dann unter anderem alle deutschen Flughäfen. Es streiken die Luftsicherheit, die Bodenverkehrsdienstleister und alle Angestellten im öffentliche Dienst. Dadurch wird fast der gesamte Flugbetrieb lahmgelegt. Aber nicht nur im Fern- auch im Nahverkehr wird die Arbeit in diesen 24 Stunden niedergelegt. Bedeutet, dass viele Züge und Busse ausfallen werden. Dazu kommen die Angestellten der Autobahngesellschaft des Bundes. Dadurch gibt es vor allem Einschränkungen bei den Tunnelverbindungen.

Auch die EVG ruft zeitlich zu bundesweiten Streiks auf. Hierdurch ist vor allem die Deutsche Bahn im Fernverkehr betroffen. Viele Züge haben dann Verspätung oder fallen sogar komplett aus. Auch einige Buslinien stehen dann komplett still.