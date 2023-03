Großstreik: Was in Oberbayern am Montag noch fährt

Die Gewerkschaften Verdi und EVG rufen am Montag, dem 27. März zum Großstreik in ganz Deutschland auf. Auch Oberbayern ist von den Streiks stark betroffen. Dadurch kommt es vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Arbeit wird dann in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0:00 Uhr niedergelegt, und erst nach 24 Stunden wieder aufgenommen. Zusammen rufen Verdi und die EVG am Montag rund 350.000 Arbeitnehmer zum Streiken auf.

Von dem Riesen-Streik betroffen:

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr am Montag komplett ein, es fahren also keine ICEs, ICs und ECs

ist betroffen. Hier streiken auch Mitarbeiter , zum Beispiel die und die . Gute Nachrichten gibt es aber für Pendler Richtung Augsburg oder Regensburg: werden die Züge des „ “ und „ „. In München haben EVG und Verdi jetzt auch offiziell die Mitarbeiter der MVG und der S-Bahn München zum Streik aufgerufen. Bei der MVG dürfte damit wieder ein Ersatzkonzept wie Anfang März greifen: Bei den Bussen fahren nur die Hälfe der Fahrzeuge , U-Bahn und Tram fahren nur, wenn es genug Personal gibt. Wie groß die Einschränkungen bei der S-Bahn sein werden, ist noch unklar. Jedoch sind hier zwischen 3 Uhr und 15 Uhr alle Mitarbeiter zum Streik aufgerufen.

betroffen wird, fahren am Montag keine Busse. Das betrifft zum Beispiel in den Landkreisen Landsberg, Freising, Erding und Rosenheim auch die . Auch Regionalbusse im Bereich des MVV sind vom Streik betroffen. Einige Linien werden auch hier von der RVO betrieben. Auf folgenden MVV-Regionalbuslinien kommt es deshalb zu Einschränkungen: 231, 233, 234, 236, 240, 242, 243, 271, 301, 302, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 463, 501, 502, 507, 511, 531, 680, 681, 682, 683, 684, 691, 693, 698, 704, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 744, 904, 951, 958, 961, 964, 974, 975, 982.

bestreikt. Hier kommt es voraussichtlich zu großen Einschränkungen. Gute Nachrichten für Autofahrer: Verdi und EVG haben zwar angekündigt, dass sie auch die Autobahngesellschaft bestreiken wollen. Das hätte dann zum Beispiel die Tunnelüberwachung getroffen. Die Folge: wichtige Autobahntunnel hätten gesperrt werden müssen. Die Autobahn GmbH hat jetzt aber mitgeteilt, dass es eine Notdienstvereinbarung für Autobahntunnel gibt.

Für Schüler gibt es eine Ausnahmeregelung: Schaffen sie es wegen des Streiks nicht in die Schule und haben keine Alternative, dürfen sie zuhause bleiben, müssen aber die Schule informieren.