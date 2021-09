Grüne gewinnen die U18-Wahl

Eine gute Woche vor der echten Bundestagswahl hat am Freitag die U18-Wahl stattgefunden und inzwischen gibt es erste Ergebnisse aus den oberbayerischen Wahlkreisen. Favorit der Kinder und Jugendlichen waren demnach die Grünen mit gut 25 Prozent, danach die CSU mit 20 und die SPD mit 14 Prozent. Die Organisatoren loben vor allem die hohe Wahlbeteiligung. So haben allein im Wahlkreis Erding-Ebersberg fast 2.300 junge Menschen ihre Stimme abgegeben, so viele wie noch nie zuvor.