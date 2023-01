Grünes Licht für Wintersport: Der Schnee ist zurück

Der Winter ist wieder zurück hier in Oberbayern. Weil es endlich wieder geschneit hat, können ab morgen wieder die Skilifte am Brauneck bei Lenggries öffnen. Freude auch bei den Organisatoren der Special Olympics Winterspiele. Die können dank des Schneefalls am Montag ohne Einschränkungen in Bad Tölz und Lenggries starten. Dabei treten 600 Sportler mit geistigen Einschränkungen in zehn Wintersportarten an. Dass Skifahren, aber auch ohne Schnee geht, das beweisen ab heute die Bergbahnen Hocheck in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim. Dort wird heute Oberbayerns erste Skipiste aus Plastik eröffnet. Auf knapp 100 Metern soll Skifahren angeblich fast so gut funktionieren wie auf echtem Schnee.