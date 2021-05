Grünwald: Bavaria Filmstadt öffnet wieder

Damit es in den Pfingstferien gar nicht langweilig werden kann, darf die Bavaria Filmstadt in Grünwald am Pfingstsamstag wieder öffnen. Zu sehen gibt es – ganz neu – die verzaubernde Palastkulisse aus dem Film „Die Zauberflöte“ und Das schon vor dem eigentlichen Kinostart. Während der Filmstadt Führung gibt es ab Samstag dann auch erstmals eine filmische Reise mit spannenden Infos zur Geschichte des Unternehmens und den bisherigen Filmen und Serien. Im 4 D Kino läuft außerdem ein neues aufregendes Abenteuer – „Moglis Dschungel Abenteuer“ – bei dem sich Mogli und Panther Baghira ein rasantes Wettrennen leisten. Die Tickets gibt’s es online – einen Link dazu findet ihr hier.