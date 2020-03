In dieser Zeit bekommt man die meisten Familienangehörigen und Freunde nicht mehr zu Gesicht. Daher bieten wir Euch an: Grüßt eure Liebsten über das Radio.

Schickt uns einfach eine Whatsapp-Sprachnachricht mit den Grüßen an die 01578 220 1064! Oder schickt uns eine aufgenommene Sprachnachricht als Datei an redaktion@top-fm.de mit dem Betreff „Hörergruß zum Ausstrahlen“. Wir senden dann Eure Grüße on air, damit Ihr euren Liebsten eine Freude machen könnt.