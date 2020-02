Heute am Rosenmontag gibt die Weißwurst in vielen Wirtshäusern der Münchner Innenstadt zum kleinen Preis – und zwar für nur einen Euro. Dieses Angebot gilt bis 12 Uhr, schließlich darf die Weißwurst traditionsgemäß das Zwölfuhrläuten ja nicht hören. Mit dieser Faschings-Aktion feiert der Zusammenschluss der Münchner Innenstadtwirte auch dieses Jahr wieder den Geburtstag der Weißwurst. Diese soll der Legende nach am Rosenmontag im Jahre 1857 erfunden worden sein.

Hier gibt’s eine Übersicht der teilnehmenden Wirte….