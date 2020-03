Guide Michelin 2020 – Sterneküche in der Heimat

Heute wurde wieder der neue Guide Michelin veröffentlicht und dabei sind auch wieder einige Küchen bei uns mit Sternen ausgezeichnet. Zwei Sterne hat jetzt zum Beispiel neu „Les Deux“ in München und über einen Stern dürfen sich das Münchner „mural“ und das „Sparkling Bistro“ freuen und in Bad Tölz gibt es jetzt auch eine Sterneküche im Schwingshackl. Das beste Restaurant in der Heimat ist in Sachen Sternewertung weiter das „Atelier“ in München, das erneute drei Sterne bekommen hat. Das „Aubergine“ in Starnberg hat ihren Stern behalten.

Weiter Sternerestaurants in München:

**

Alois – Dallmayr Fine Dining //// EssZimmer //// Tantris //// Werneckhof by Geisel

*

Acquarello //// Gabelspiel //// Schwarzreiter //// Showroom //// Tian

