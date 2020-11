Guns N‘ Roses: Neue Tour in Originalbesetzung?

Die Rocker von Guns N‘ Roses haben eine neue Tour angekündigt – und die große Frage ist: wird die Band in Originalbesetzung mit Rhythmusgitarrist Izzy Stradlin und Schlagzeuger Steven Adler spielen? Darüber spekulieren jedenfalls die Fans der Gunners. Denn auf dem Tourplakat hat die Band das Cover ihres Debütalbums „Appetite for Destruction“ verwendet – zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Guns N‘ Roses haben dazu noch nichts gesagt – Die Gerüchteküche in den sozialen Medien brodelt jedenfalls…