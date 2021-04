Guns N‘ Roses: So haben sie sich kennengelernt

Es ist die prägende Begegnung zweier Rocklegenden in einem Feinkostladen. Bassist der Band Guns N Roses, Duff McKagen, spricht in einem Podcast über das kennenlernen seines zukünftigen Bandkollegen Slash. Die beiden hatten vorher nur einmal Kontakt über ein Münztelefon gehabt und 1984 laufen sie sich in einem Feinkostladen in LA in die Arme. Mit dabei ist auch noch Schlagzeuger Steven Adler. Und die drei verstehen sich auf Anhieb so gut, dass sie im Anschluss eine Runde jammen. McKagen erinnert sich daran, dass er nach den ersten Gitarrenriffs von Slash einfach nur „wow“ herausbrachte – und das war die Geburtsstunde von Guns N Roses.