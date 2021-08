Guns N‘ Roses veröffentlichen neuen Song „ABSUЯD“

Guns N‘ Roses haben heimlich still und leise einen neuen Song veröffentlicht. „ABSUЯD“ heißt er, und echte Guns N‘ Roses-Kenner werden ihn vielleicht wiedererkennen. 2001 wurde er unter dem Namen „Silkworms“ schon ein paarmal live gespielt. Inzwischen hat die Band aber so viel daran herumgebastelt, dass Guns N‘ Roses ihn als neuen Song bezeichnen. Das ist dann übrigens auch der erste neue Track seit 2016. Und falls ihr „ABSUЯD“ live hören wollt, dann macht mit bei der TOP FM Impflotterie und gewinnt Tickets für Guns N‘ Roses live am 8. Juli 2022 im Münchner Olympiastadion.

Und so klingt die neue Nummer von Guns N‘ Roses: