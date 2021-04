Auf „Paradise City“ müssen Fans hier in München leider noch ein weiteres Jahr warten – Guns N´Roses verschieben ihre Tournee erneut um ein Jahr. Und so soll sie nun erst am 08. Juli 2022 im Olympiastadion auftreten. Schon gekaufte Tickets bleiben weiterhin gültig. Und die Rockband macht auf Facebook klar, sie nervt das ewige Verschieben auch, und sie kann es kaum erwarten, endlich die Tournee zu starten.