Gute Christbaumernte erwartet

Der regnerische Sommer hat auch seine guten Seiten. Die Christbaumernte sollte hervorragend werden, so zum Beispiel hier in der Heimat der Christbaumkönigin Bayerns, dem Christbaumstadl Indersdorf. Die Christbaumbauern in Bayern erwarten, dass die Nadelfarbe dieses Jahr ein schönes, sattes Grün sein wird. Und die Nadeln sollten dank des Regens auch länger halten als normal. Aber die Christbaumbauern haben viel zu tun. Sie müssen schauen, dass bei dem schnellen Wachstum der Bäume die Spitzen und die Abstände zwischen den Zweigen nicht zu lange werden.