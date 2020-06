Sobald die Sonne wieder strahlt, steht dem Schwimmen in unseren Seen nichts mehr im Weg. Über die Wasserqualität brauchen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen. Da ist alle gut. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Umweltagentur hervor. Deutschlandweit wurden in nur acht Badeseen zu viele bedenkliche Bakterien entdecket. Am nächsten zu uns ist dabei der Klostersee Triefenstein im Norden Bayerns.