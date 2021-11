Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Haag an der Amper im Landkreis Freising hat am Samstagmorgen einer 80-Jährigen das Leben gekostet. Gegen acht Uhr hatten Nachbarn den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Gebrannt hat es im Keller, für die Bewohnerin im ersten Stock ist aber jede Hilfe zu spät gekommen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Wegen der Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.