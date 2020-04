Ein Jahr nachdem sie vermisst gemeldet wurde, ist eine 45-jährige Frau aus Haag an der Amper im Landkreis Freising tot aufgefunden worden. Am 27.03. wurde die Frau am Ufer der Isar bei Landshut gefunden. Im vergangenen Jahr verschwand die Frau spurlos aus ihrer Unterkunft. Der Fall lief auch bei der ZDF Sendung „Aktenzeichen XY“, doch auch das brachte kein Ergebnis. Ein Fremdverschudlen schließt die Polizei aus.