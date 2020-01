Haag: Hier steht der „Dorfladen des Jahres 2020“

Große Freude in Haag: der Dorfladen hier in der Gemeinde wurde jetzt zu Deutschlands „Dorfladen des Jahres 2020“ gewählt. Seit 2013 zeichnet das Dorfladen-Netzwerk jedes Jahr den besten Laden aus. Der Preis wird dann auf der weltgrößten Ernährungs- und Verbraucher-Messe – der „Grünen Woche“ – Ende Januar in Berlin verliehen. Den Dorfladen Haag gibt es seit sechs Jahren. An sechs Tagen der Woche sorgen zehn Ehrenamtler dafür, dass die Haager auf 180 qm ihre Einkäufe erledigen können. Mit dem Dorfladen-Café ist der Dorfladen sogar zum „DORFbegegnungsLADEN“ geworden.