Haar: Kürbissaison nimmt Fahrt auf

Noch knapp zwei Wochen sind es bis Halloween und auch wenn man mit dem Schnitzen von gruseligen Fratzen nichts anfangen kann: So eine Kürbissuppe ist doch ein richtig gutes Herbst-Essen. In ganz Deutschland werden deshalb pro Jahr mehr als 130 Tausend Tonnen Kürbisse geerntet. Auch hier in Haar beim Hof von Antonia Habeker ist die Kürbissaison in vollem Gange. Und die Auswahl ist groß, sagt sie: „Besonders bekannt ist natürlich der ‚Hokkaido‘ und der ‚Butternut‘, die kennen die meisten Leute. Aber unsere Kunden sind auch alle ganz große Fans vom ‚Crownprince‘ zum Beispiel, das ist ein vielseitiger, etwas festkochender Kürbis. Oder als Alternative für die Kürbissuppe gibt es auch den ‚Pink Banana‘, der eine leichte, fruchtige Suppe gibt.“