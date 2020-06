Händler ruft Damenlederhosenmodell zurück

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr hat die Taleco-Handels-GmbH alle Exemplare eines Damenlederhosen-Modells zurückgerufen. Bei der Hose mit der Bezeichnung Jara-Mo Wild Torf seien erhöhte Chromwerte im hellen Abdeckleder der Stickerei und des Innenbundes festgestellt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es bestehe die Gefahr, dass – in seltenen Fällen – Kontaktallergien ausgelöst werden. Kunden, die diese Hose gekauft haben, können sie gegen Erstattung des Kaufpreises oder gegen gleichwertigen Ersatz zurücksenden. «Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und bitten diese Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind, vielmals zu entschuldigen», heißt es weiter in der Mitteilung.