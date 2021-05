Hallbergmoos: 13-Jährige vermisst

Seit Samstag den 24.04.2021 wird die 13-jährige Schülerin Lea Stein aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Hallbergmoos vermisst. Die junge Frau wurde gegen 18:40 Uhr letztmalig in der Einrichtung gesehen, anschließend entfernte sie sich unerlaubt.

Erste, nach dem Bekanntwerden der Vermissung, eingeleitete Ermittlungen der Polizeiinspektion Neufahrn deuten darauf hin, dass sich Lea möglicherweise in Frankfurt am Main aufhalten könnte. Da sie durch Zeugen zuletzt am Freitag (30.04.2021) im Frankfurter Stadtteil Eschersheim gesehen wurde.

Lea kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 155 cm groß, kräftige Statur, auffällig lange schwarze Haare.

Bekleidet war Lea als sie die Jugendhilfeeinrichtung verließ mit einem rot-schwarzen Kopftuch, einer schwarzen Jacke, einer weißen Hose und weißen Turnschuhen.

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer 08165/95100.