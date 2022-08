Hallbergmoos: Auto kracht in Hotel-Fassade

Schockmoment für Hotelgäste in Hallbergmoos im Landkreis Freising. Dort ist gestern am frühen Morgen ein Auto in die Fassade des Hotels gekracht. Der 21-jährige Fahrer war wohl betrunken und hatte die Kontrolle verloren. Zuvor hatte er im Streit das Auto von einem Bekannten geklaut. Weil nach dem Crash unklar war, ob die Hotelwand stabil ist, mussten die Gäste zwischenzeitlich ihre Zimmer verlassen. Kurz danach gab es vom Technischen Hilfswerk Entwarnung. Bei dem Unfall wurde nur der Fahrer verletzt.