In Hallbergmoos im Landkreis Freising können noch bis Sonntag Christbäume kostenlos abgegeben werden. Man könne die Bäume zum Beispiel vor dem Gemeindesaal in der Theresienstraße und am Freiherr-von-Hallberg-Platz ablegen. Wichtig – der Christbaumschmuck muss vorher abgenommen werden.