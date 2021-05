Europas größter Surfpark entsteht bald – und zwar in Hallbergmoos im Landkreis München. Schon in diesem Jahr soll angefangen werden zu bauen und bis 2023 soll die Anlage dann fertig sein. Während bis zu 700 Surfer dann die Wellen reiten – können die Begleitpersonen entweder auf den Liegeflächen entspannen oder draußen den Fitnessbereich nutzen. In einem Gebäude daneben sollen dann Büros, Restaurants und Geschäfte folgen.