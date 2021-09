Hallbergmoos: Flughafen-Fundstücke werden auf dem „Hallberger Herbst“ versteigert

Ein Stromgenerator, eine Angelrute, gleich mehrere Motorsägen oder eine komplette Skiausrüstung! All diese Dinge haben Menschen am Münchner Flughafen verloren. Und damit sie nicht einfach weggeworfen werden, versteigert der Flughafen die Fundsachen. Das Spektakel findet am Samstag in Hallbergmoos auf dem „Hallberger Herbst“ statt. Der Erlös geht an karitative Zwecke hier in der Flughafenregion. Neben den Kuriositäten gibt es natürlich aber auch die Klassiker unter den Fundsachen zu ersteigern: Navis, Laptops, Kameras, Schmuck und Armbanduhren kommen genauso unter den Hammer wie die beliebten „Themen-Koffer“ oder die „Überraschungsboxen“.