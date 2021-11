Hallbergmoos: Fotos aus bunten Gärten gesucht – mitten im Herbst

Blühende Landschaften. Das sucht der Arbeitskreis Nachhaltigkeit gerade hier in Hallbergmoos und das gerade jetzt, wo es auf den Winter zugeht. Denn es soll einen Flyer zu insektenfreundlichen, klimaangepassten Gärten geben und damit der im Frühjahr erscheinen kann, braucht es Fotos von solchen Gärten. Und solche gibt es auch im Herbst und Winter. Der Arbeitskreis veranstaltet deswegen einen Fotowettbewerb. Wer also seinen Garten, aber auch Balkone, Terrassen, Höfe oder Fassaden klima- und insektenfreundlich gestaltet hat, kann Fotos davon an den Arbeitskreis schicken.

Die Fotos könnt ihr druckfähiger Auflösung bis 20. Dezember an kestler@nachhaltiges-hallbergmoos.de senden. Zum Foto bitte Name und Wohnort angeben. Die schönsten Fotos werden zur Illustration des Flyers „Bunte Gärten“ verwendet. Die zehn Gewinner erhalten einen „BLV Tier-& Pflanzenführer für unterwegs“.