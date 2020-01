Hallbergmoos: Isarcard für Führerschein

Irgendwann kommen wir alle in ein Alter, wo das Autofahren einfach nicht mehr so sicher ist. Da wäre das klügste, das Auto einfach für immer stehen zu lassen. Dieser Schritt – den Führerschein abzugeben – der fällt aber nicht leicht. Denn man muss sich dadurch eingestehen, dass man alt wird. Deswegen will die Gemeinde Hallbergmoos jetzt diesen Schritt unterstützen. Senioren, die älter als 65 sind und nachweislich ihren Führerschein abgeben, bekommen eine Isar Card 65 für die Öffentlichen Verkehrsmittel geschenkt. Die Gemeinde geht damit jetzt in eine einjährige Probephase.