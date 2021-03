Der Winter bäumt sich zwar gerade nochmal gegen den Frühling auf – doch wir können in unseren Schränken schonmal auf die Frühjahrsmode schauen. Und da sortiert man ja auch gerne mal ein paar Klamotten aus. Die Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos hat jetzt angekündigt die nämlich zu brauchen – zwar sammelt sie die Klamotten erst in einem Monat, am 12. April, ein. Doch bis dahin kann man sich genug Gedanken machen, ob man nicht ein paar Kleidungsstücke spenden möchte.