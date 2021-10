Halloween-Partyspiele für Kinder

Damit auch bei Euch daheim an Halloween die richtige Stimmung aufkommen, haben wir hier einige Gruselspiel-Ideen für Euch:

Griff ins Ungewisse

Wie gruselig ist es, in eine dunkle Kiste reinzugreifen, ohne zu sehen, was drin ist? Das können alle kleinen Halloween-Fans mit diesem Spiel herausfinden.

Dafür braucht Ihr nur ein paar Kartons oder Schachteln. In die schneidet Ihr ein Loch, das groß genug dafür ist, dass eine Hand hineinpasst. Gleichzeitig sollte man nicht sehen können, was in dem Karton ist.

In die Kisten könnt Ihr dann verschiedene Gegenstände legen. Passend zu Halloween natürlich Sachen, die sich eklig oder gruselig anfühlen. Zum Beispiel Kunstspinnen, Knete oder Bananenscheiben.

Mumien-Wickeln

Bei diesem Spiel geht’s vor allem um Schnelligkeit. Alles was Ihr braucht, sind ein paar Rollen Klopapier.

Gespielt wird in Teams – ein Team besteht aus zwei Spielern – einer der beiden ist dann die Mumie, der andere der Mumienwickler. Die Mumie steht dann kerzengerade vor dem Teampartner.

Sobald das Startsignal ertönt, dürfen die Mumienwickler dann mit ihrer Arbeit starten und die andere Person von oben bis unten mit Klopapier einrollen. Freie Stellen sollte es am Ende nicht mehr geben.

Gewonnen hat dann das Team, dessen Mumie am schnellsten perfekt gewickelt wurde. Ihr könnt das Spiel aber auch noch ein wenig erweitern: z.B. gewonnen hat die Mumie, die am längten ruhig stehen bleiben kann.

Das klebrige Spinnennetz

Wer schafft es, dem Spinnennetz der gruseligen Spinne zu entkommen? Für das Spiel braucht ihr Klebeband und einen Türrahmen oder einen anderen Durchgang. Nacheinander bekommen die Mitspieler das Klebeband und müssen jeweils einen Streifen in den Rahmen kleben. Danach klettern die Mitspieler jeweils über die „Spinnweben“ und geben der nächsten Person das Klebeband.

Wer dann beim Klettern die „Spinnenweben“ berührt, hat verloren.

Der geheimnisvolle Anrufer

Das Spiel ist eher was für die älteren Kinder/Teenager – das Spiel ist vom Horrorfilm „Scream“ inspiriert. Am gruseligsten ist das Spiel im Dunkeln und mit viel Platz. Einer der Mitspieler wird dann als „Killer“ ausgelost und bekommt ein Handy und optional auch eine Horrormaske.

Das Handy bekommen dann die anderen Mitspieler, die dürfen nur das gemeinsam verwenden. Der „Killer“ versteckt sich währenddessen vor den anderen. Sobald er in seinem Versteck ist, ruft er mit verzerrter Stimme auf dem anderen Handy an und gibt einen Tipp, wo er sich gerade aufhält. Natürlich so gruselig wie möglich, z.B. „Ich kann eure Rücken sehen“. Der „Killer“ kann sich dabei aber auch frei bewegen und sich ein neues Versteck suchen.

Kann er einen Mitspieler alleine überraschen, kann er die Person berühren und so „umbringen“. Sein Ziel ist es, dass alle Mitspieler ausscheiden – die anderen haben die Aufgabe, ihn zu finden. Wenn der „Killer“ gefunden wurde, ist das Spiel zu Ende.

Mord in der Disko

Noch ein Kult-Spiel für die älteren Kinder/Teenager. Hier gibt es verschiedene Charaktere, die ausgelost werden müssen. Ihr braucht: einen Detektiv, einen Mörder, eine Mumie, einen DJ und mehrere Tänzer. Sobald die verschiedenen Charaktere feststehen, geht der Detektiv vor die Tür und der DJ stellt sich zur Musikanlage und dem Lichtschalter.

Dann heißt es: Licht aus – Musik an. In der Zeit kann sich der Mörder unter die Tänzer mischen und tippt nach kurzer Zeit dann einem Mitspieler auf die Schulter. Der „stirbt“ dann und lässt sich mit einem Schrei auf den Boden fallen.

Sobald das passiert ist, geht das Licht wieder an und die Musik wird leiser. Alle stellen sich in einer Reihe auf und dann kommt der Detektiv in den Raum. Er versucht jetzt zu erraten, wer der Mörder ist. Die Mumie kann währenddessen durch den Raum gehen, gruselige Geräusche machen und die anderen erschrecken.

Um den Mörder zu finden, befragt der Detektiv reihum alle Spieler, was sie gestern getan haben. Die Tänzer antworten in jeder Runde das gleiche – nur der Mörder sagt jedes Mal etwas anderes. Wenn der Detektiv seine Arbeit abgeschlossen hat und der Mörder gefunden ist – dann ist das Spiel vorbei.