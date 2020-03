Nach der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, dass ab Montag alles Schulen und Kitas bis zu den Osterferien geschlossen bleiben, verfallen offenbar viele Menschen in Panik. Viele Hörer berichten, dass schon am Vormittag die Supermarktparkplätze voll und viele Regale in den Märkten leer waren. Auch bei zwei Supermärkten in der Nähe unseres Studios war die Lage ähnlich. Experten befürchten aktuell dennoch keine Knappheit bei der Lebensmittelversorgung.